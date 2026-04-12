Urnele pentru alegerile legislative din Ungaria s-au închis duminică la ora locală 19:00 (20:00, ora României), participarea la vot înainte cu o jumătate de oră de încheierea votului apropiindu-se de 80 la sută!

Nu sunt exit-polluri, dar sondajele finale sugerează că partidul de opoziţie Tisza ar putea câştiga alegerile, relatează Reuters, citată de news.ro.

Primele estimări ale rezultatelor din alegeri

Partidul de guvernământ FIDESZ condus de controversatul prim-ministru Viktor Orban, atât de lăudat însă pentru implicarea sa în fotbal atât în Ungaria, cât și în comunitățile maghiare din străinătate (el însuși fost fotbalist), pare să piardă la scor în fața rivalului TISZA al lui Peter Magyar!

La 21:30, scrie HotNews, avansul opoziției lui Péter Magyar crește: după aproape 15% din voturi numărate, Tisza are 125 de mandate, în timp ce Fidesz doar 65.