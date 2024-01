Paul Anton, sezon foarte bun în Europa! E unul din liderii vestiarului și e coleg cu trei români. Echipa e pe locul 2 

Mijlocașul, fost internațional, cu 12 meciuri pentru naționala României, joacă pentru maghiarii de la ETO Gyor, din liga a doua. În acest sezon a prins 18 meciuri, a marcat un gol și a oferit două pase decisive, iar de cele mai multe ori a fost integralist.

Paul Anton, coleg cu trei români la ETO Gyor

Gyor are și alți fotbaliști români în lot, Claudiu Bumba, chiar fost coleg cu Paul Anton în ”Ștefan cel Mare”, Mark Kovacs (19 ani, ex Dunajska Streda) și Deian Boldor (28 de ani, ex Chindia Târgoviște). Formația maghiară e pe locul 2 în liga secundă, cu 38 de puncte în 17 meciuri, la cinci puncte de liderul Nyiregyhaza, dar care are un meci mai mult.

În sezonul precedent, Anton a evoluat în 35 de partide pentru cei de la UTA Arad, în Superligă și Cupa României, reușind să marcheze un singur gol.

La finalul sezonului, Anton s-a numărat printre jucătorii pe care Mircea Rednic a decis să nu mai conteze, astfel că a devenit liber de contract. Site-urile de specialitate îl evaluează pe mijlocaș la 450.000 de euro.

Claudiu Bumba, statistici foarte bune la ETO Gyor

Bumba, născut în Baia Mare, are și el evoluții foarte bune la formația ETO Gyor, clasată pe locul 2 în liga secundă din Ungaria. A ieșit mult în evidență de la startul întrecerii, având șapte goluri marcate în 19 meciuri, dar și cinci pase decisive.

Mark Kovacs a prins 10 meciuri, iar Deian Boldor a bifat nouă meciuri și un gol.