Cu Andrei Burcă și Alex Ioniță printre titulari, Yunnan Yukun a oferit surpriza neplăcută a zilei în China.

Fotbaliștii români au început, din păcate, să coboare tot mai mult ștacheta! Florin Coman e marginalizat, la Al-Gharafa (Qatar), iar în China, excluzând cazul fericit al lui Alex Mitriță, avem doi jucători la o echipă mediocră, Yunnan Yukun, locul 8 din 16 în prima ligă.

Problema e că, astăzi, Yunnan Yukun a suferit o înfrângere șocantă, în semifinalele Cupei Chinei. Cu Alex Ioniță (ex-Rapid) și Andrei Burcă (fost la CFR Cluj) printre titulari, formația chineză a fost zdrobită de Beijing Guoan cu... 7-0! 

Din nefericire, Burcă a fost chiar „oaia neagră“ a echipei sale, în acest meci de coșmar. Pentru că a fost eliminat, în minutul 31, la scorul de 1-0 pentru Beijing Guoan. El a primit „roșu“ direct pentru că și-a lovit adversarul. Incidentul a fost verificat de central și pe monitorul de la marginea terenului. Imaginile au confirmat gestul nesportiv al lui Burcă. Până să fie trimis la cabine, Burcă fusese depășit total și la golul de 1-0, înscris de Abreu, în minutul 26. 

VEZI ELIMINAREA LUI BURCĂ

După eliminarea lui Burcă, meciul s-a transformat într-un „măcel“ fotbalistic. Pentru că Beijing Guoan a marcat gol după gol prin Wang Gang (38), Guga (45+4), Lin Liangming (64), Jiang Wenhao (70), Zhang Xizhe (76) și Zhang Yuning (78). Firește, în acest dezastru pentru Yunnan Yukun, Burcă a primit cea mai mică notă: 3,9!

Ioniță, în schimb, a avut cea mai mare notă de la învinși, 6,7.

În cealaltă semifinală din Cupa Chinei, Chengdu Rongcheng a pierdut cu 0-1, în meciul cu Henan Songshan Longmen.

