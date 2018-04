Presa americana anunta vremuri grele pentru Halep! Culmea: Simona poate pierde locul 1 mondial dupa turneele ei favorite

Simona Halep poate pierde pozitia de lider mondial chiar dupa sezonul de zgura, suprafata ei favorita.

Simona Halep a ajuns anul trecut in semifinale la Stuttgart, a castigat turneul de la Madrid, a jucat finalele de la Roma si Roland Garros astfel ca are o multime de puncte de aparat. Garbine Muguruza si Caroline Wozniacki o pot depasi pe romanca, noteaza TennisNow.

Jucatoarea din Spania nu s-a descurcat prea bine anul trecut si nu are multe puncte de aparat, insa se descurca foarte bine pe zgura. Wozniacki nu este atat de buna pe aceasta suprafata, dar este pe locul 2 in clasamentul mondial si o poate depasi pe Halep.



"Simona Halep are o multime de puncte de aparat pe zgura, dupa ce anul trecut a ajuns in semifinale la Stutgart, a castigat turneul de la Madrid, a jucat finala la Roma si a fost prezenta in ultimul act si la Roland Garros. Poate romanca sa ramana in top si dupa aceasta perioada dificila a anului cu toate aceste puncte de aparat? Daca nu, am putea s-o vedem acolo pe Garbine Muguruza, o jucatoare care are pedigree pe zgura si un titlu Roland Garros cu numele ei pe el", scriu jurnalistii americani de la TennisNow.

In acest moment, Simona Halep este lider mondial cu 8.140 de puncte. Wozniacki este pe doi, cu 6.700 puncte, iar Muguruza este pe trei, cu 6.065 puncte.