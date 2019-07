Budescu a luat decizia finala! Unde va juca in sezonul viitor: salariul l-a convins

Constantin Budescu a luat o decizie in privinta viitorului sau.

Presa araba a scris in ultimele zile ca Budescu si-ar dori sa plece de la Al Shabab dupa ce Marius Sumudica a plecat si el de la echipa. Potrivit DigiSport, Budescu ar fi decis sa continue la gruparea din Arabia Saudita si sa isi duca intelegerea la bun sfarsit.

Budescu mai are contract cu Al Shabab pana in 2021 si are un salariu anual de un milion de euro pe sezon. Salariul pare a fi principalul motiv pentru care mijlocasul a ales sa continue la Al Shabab in conditiile in care un club european nu i-ar fi putut oferi o asemenea suma.

Gigi Becali a incercat sa-l aduca pe Budescu, insa s-a resemnat cand a aflat cat castiga Budescu la arabi.