Dumnezeu exista! Clipe halucinante pentru un fost dinamovist: "Am fost mort o ora si jumatate!" Ce s-a intamplat

Portughezul Bruno Simao a suferit un grav accident rutier in luna ianuarie.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Fostul dinamovist Bruno Simao, ajuns la 32 de ani, a trecut cu bine peste accidentul rutier teribil in care a fost implicat in urma cu 3 luni. Fostul dinamovist a povestit momentele de groaza si modul in care i s-a schimbat viata:

”Cei de pe ambulanta mi-au spus ca s-au chinuit sa ma resusciteze o ora si jumatate. Deci, am fost mort o ora si jumatate! Ei mi-au dat ajutorul, acolo, in strada. Şi-au dat seama ca nu am nicio sansa altfel. Suta la suta sunt eroii mei. Dumnezeu si medicii mi-au dat a doua viata! Trei zile am fost in coma. Eram pe jos, au venit cei de pe ambulanta si m-au dus la spital. Acum sunt acasa, sunt ok, pot merge, alerga, pot face aproape tot ceea ce faceam inainte, sunt cam la 80 la suta din capacitate. Sa stii ca Dumnezeu a fost de partea mea! Deci, ce stiu: cineva mi-a taiat calea, am pierdut controlul si am intrat intr-un zid. A fost un accident foarte grav din ce am inteles, primul fiindca nu am mai avut asa ceva in viata mea. Dumnezeu ma iubeste, iubeste pe toata lumea, dar in ziua aceea, la ora aceea a fost langa mine. Sunt sigur ca daca nu era El acum nu mai eram pe lumea asta, sunt sigur suta la suta”, a spus Bruno Simao, conform PRO Sport.

Bruno Simao si-a adus aminte si de Romania. Fundasul isi doreste sa revina in tara pentru a-si intalni prietenii.

"In Romania nu e alta echipa pentru mine. Nu doresc raul altora, dar ii vreau tot binele lui Dinamo. Intotdeauna e in inima mea. Si la UTA am jucat si le port respect celor de acolo. Eu iubesc Romania, imi lipseste Bucurestiul si sa stii ca vorbesc mai bine romaneste decat in limba engleza. Am petrecut o perioada foarte frumoasa in Romania si o sa vin in vacanta cateva zile, la vara. Pana atunci ma refac”. a spus Bruno Simao.

Bruno Simao a venit in Romania la UTA, in 2006. Portughezul a fost cumparat apoi de Dinamo, apoi a mai trecut si pe la Astra. Ultima echipa la care a evoluat a fost Pinhalnovense, in liga a 3 a portugheza.