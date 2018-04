"Am vorbit cu domnul Niculae, i-am spus ce imi doresc!" De ce nu a mai ajuns Mutu la Astra: "Si eu am facut la fel la Dinamo!"

Adrian Mutu s-a aflat pe lista Astrei dupa plecarea lui Edi Iordanescu, dar in cele din urma nu a mai ajuns la Giurgiu.

Mutu isi doreste sa antreneze si a fost la un pas sa o preia pe Astra. Fostul capitan al echipei nationale a recunoscut ca s-a aflat in negocieri avansate cu Ioan Niculae, insa in cele din urma Gigi Multescu a fost ales sa-i ia locul lui Iordanescu jr.

"Da, am discutat cu Astra. Nu, n-a fost un zvon. M-am intalnit cu toata conducera echipei am vorbit si cu domnul Niculae la telefon. I-am spus ce-mi doresc. Ei au avut si alti antrenori, au discutat si cu alti antrenori asa cum se intampla de multe ori pentru ca stiu ca am fost si eu in locul lor si am facut la fel la Dinamo. L-au ales Multescu, n-am ce sa spun. Le doresc bafta si sper sa aiba rezultate bune”, a declarat Adrian Mutu pentru TelekomSport.