Pancu e dezamagit de conducerea Rapidului si nu renunta la bani! "Nu renunt la niciun cent! Echipa e bine pregatita, e la nivel de Champions League!"

Rapid i-a reziliat contractul lui Daniel Pancu.

Pancu a fost inlaturat de pe banca tehnica a giulestenilor din cauza rezultatelor slabe din acest inceput de an. Cu toate ca nu au marcat vreun gol in acest an si au 2 egaluri si o infrangere, rapidistii se afla la doar 2 puncte de promovare, insa conducerea a considerat ca este de ajuns si l-au dat afara pe Pancu.

Potrivit surselor www.sport.ro, Dan Alexa va fi prezentat oficial in cursul zilei de azi ca antrenor principal la Rapid.

Pancu se declara extrem de dezamagit de decizia conducerii si spune ca ar fi plecat singur daca obiectivul ar fi fost in pericol. Totodata, fostul antrenor al giulestenilor nu va renunta la banii pe care ii are de luat de la Rapid pentru ca oficialii s-au purtat urat cu el.

"Lucrurile sunt foarte simple pentru noi. In momentul in care Rapid nu mai avea sanse de promovare imi dadeam demisia, fara despagubiri. Acum, daca ei au luat aceasta decizie, sa si-o asume. Acum nu mai renunt la niciun cent din ce am negociat ieri cu ei. Echipa este foarte bine pregătita. E la nivel de Champions League.

Tot ce are de facut următorul antrenor este sa mentina o atmosfera buna, poate sa vorbeasca mai mult cu jucatorii si sunt suta la suta sigur ca Rapid va promova. Voi fi alaturi de ei la fiecare meci, cand voi putea. Nu am ce sa-mi reprosez, poate doar relatiile interumane. Imi doream foarte, foarte mult sa promovez cu Rapid, enorm imi doream.

Foarte urat, asta cu raman la dispozitia clubului. Foarte urat. Pentru Rapid am renuntat la o gramada de bani. Eu le-am spus ca plec fara un leu daca Rapid nu o sa mai aiba sanse de promovare, desi mai aveam contract, si tu vii si ma dai afara. Am avut ghinion in aceste etape, eu sunt convins ca o puteam scoate la capat.

E incredibil, suntem la doar doua puncte de promovare. Ca sa va spun sincer, cum am gandit-o eu, daca nu bateam la Targu Jiu, duminica, plecam. Rapid este o echipa super bine pregătita, doar relatiile interumane trebuie lucrate, asta imi reproșez, dar o sa ma schimb", a spus Pancu pentru Digisport.

Pancu ar avea de incasat inca 200.000 de euro, reprezentand suma ramasa pana la finalul contractului. Totusi, cele doua parti s-ar fi inteles la plata a doar 100.000 de euro.