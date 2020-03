Mourinho vrea intariri dupa eliminarea din Champions League! A pus ochii pe super fotbalistul dorit si de Arsenal! Cine e jucatorul care poate ajunge in Anglia

Cluburile engleze vor sa aduca un star de la un gigant din Serie A.

Tottenham si Arsenal se dueleaza pentru Arkadiusz Milik de la Napoli, anunta Calcio Napoli. Jucatorul mai are doar un an de contract si a starnit deja interesul lui Atletico Madrid si al Borussiei Dortmund.

Tottenham si Arsenal au intrat si ele in cursa pentru fotbalistul cotat la 50 de milioane de euro. Acesta a ajuns la Napoli in schimbul a 45 de milioane de euro, fiind transferat de la Ajax in 2016. Echipa lui Mourinho are mare nevoie de un inlocuitor lui Harry Kane, care sufera de o accidentare serioasa. Son e si el accidentat, asa ca Tottenham a fost nevoita sa se bazeze in atac pe Dele Alli, jucator care nu e foarte confortabil pe acea pozitie. Steven Bergwijn e de asemenea alt jucator de atac indisponibil pentru clubul londonez. Mourinho a declarat ca nu s-a confruntat niciodata cu o asemenea criza de accidentari ca cea de la Tottenham.



Pe de alta parte, Arsenal vrea sa-l aduca pe Milik pentru a-l inlocui pe Pierre-Emerick Aubameyang, jucator care ar putea ajunge la Barcelona. Atacantul "tunarilor" ar putea pleca de pe Emirates daca echipa lui Arteta rateaza calificarea in Champions League pentru al 4-lea sezon consecutiv. Arsenal e la 8 puncte distanta de Chelsea, ocupanta locului 4.

26 de ani are Arkadiusz Milik, care are 9 goluri in 16 meciuri din acest sezon de Serie A.

