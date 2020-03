"Virusul nostru este Paris!" Nu le PASA de coronavirus cand este seara de Champions League! Fanii lui PSG au facut spectacol in afara stadionului inainte de meciul cu Dortmund

Fanii au fost dezamagiti de decizia de a inchide portile la meciul cu Dortmund, insa asta nu i-a putut opri. Alerta de coronavirus din Franta nu ii opreste pe sustinatorii lui PSG. Acestia s-au strans in numar mare in jurul stadionului si au facut spectacol, cantand si aprinzand fumigene la sosirea autocarului echipei la stadion.

PSG fans are in position to support their team vs Dortmund, just a stone’s throw from the Parc des Princes that they are barred from entering. (????@ParisHS_) pic.twitter.com/lcMCV0MQOd