Decizie SOCANTA a lui Junior Morais dupa ce si-a dat autogol in minutul 7 de prelungiri! E dat DISPARUT: a anuntat in vestiar ca PLEACA de la echipa care l-a dat afara pe Sumudica

Gaziantep n-are viata usoara fara Sumudica. Neinvinsa din septembrie pana in ianuarie, echipa sufera acum esec dupa esec.

Duminica n-a piardut cu Hatayspor, insa autogolul din minutul 7 al prelungirilor a declansat furtuna la echipa. Romanul Junior Morais si-a trimis mingea in propria poarta in extra time. La finalul jocului incheiat la egalitate, 1-1, Morais si-a cerut scuze in vestiar in fata colegilor, apoi le-a transmis acestora si antrenorului Sa Pinto ca paraseste echipa!

"Junior Morais si-a luat ramas bun de la colegi la finalul meciului, si-a cerut scuze pentru autogol si a parasit echipa", a confirmat Sa Pinto.

Junior Morais, 34 de ani, a ajuns la Gaziantep in 2019, de la FCSB. In Romania a petrecut 8 sezoane, perioada in care a obtinut si cetatenia.



De la plecarea lui Sumudica, Gaziantep are un singur succes in 4 meciuri, 2-1 cu echipa lui Petrescu, Kayserispor.