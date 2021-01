Rasturnare de situatie dupa ce Junior Morais a FUGIT de la Gaziantep! Ce l-a anuntat clubul sau la doar 24 de ore distanta

Morais (34 de ani) si-a dat autogol cu Hatayspor in minutul 8 al prelungirilor si Gaziantep a ratat victoria care ar fi dus-o la numai doua puncte de Galatasaray.

Morais si-a anuntat colegii ca pleaca de la echipa dupa eroarea facuta. Si-a cerut scuze in vestiar, apoi a plecat suparat spre casa. 'Disparitia' sa a fost anuntata chiar de inlocuitorul lui Sumudica, portughezul Sa Pinto, care a parut si el socat dupa joc.

Sefii tin insa ca Morais sa-si respecte contractul, anunta playsport.

Brazilianul cu cetatenie romana va continua la Gaziantep pana la finalul sezonului. I-a transmis-o directorul sportiv, dupa o discutie cu patronul echipei.

"Am vorbit ieri cu directorul sportiv, voiam sa-mi reziliez contractul. Mi-e dor de familie, vreau sa sta mai mult langa ea, in Romania. Nu vreau sa ma retrag, as vrea sa mai joc in Liga 1 o perioada. Presedintele nu ma lasa sa plec, asa ca raman aici pana in vara, cand imi expira contractul", a spus Morais pentru sursa citata.