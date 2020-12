BREAKING NEWS | Marius Sumudica a primit o oferta de nerefuzat! Ce decizie a luat antrenorul dupa partida cu Kasimpasa! "Le-am explicat!"

Gaziantep Gazisehir a invins in deplasare pe Kasimpasa cu scorul de 4-0.

Cu aceasta victorie, Gaziantep a ajuns pe pozitia a patra a clasamentului in Superliga turca, la doar 3 puncte de echipa de pe primul loc, Alanyaspor, dar si cu un meci mai putin disputat.

Echipa lui Sumudica are chiar sansa sa egaleze la puncte pe Alanyaspor, cu care se va intalni duminica, 27 decembrie, pe teren propriu in ultimul meci al anului.

Antrenorul lui Gaziantep a declarat ca inaintea partidei cu Kasimpasa le-a transmis jucatorilor ca daca nu vor castiga, el va pleca de la echipa deoarece are o oferta uluitoare din Golf. Totusi, victoria de la ultima partida l-a multumit pe Sumudica, iar acesta a anuntat ca va ramane la echipa din Turcia pana la vara.

"E cea mai buna perioada din cariera mea de antrenor, am batut patru echipe din Istanbul, am pierdut doar meciul cu Galatasaray. Suntem pe primul loc in ultimele zece etape, in momentul asta suntem pe loc de cupele europene. Vom vedea ce se va intampla, traim asa un vis.



Ma simt flatat, ma simt apreciat, i-am facut sa joace pentru mine acest meci. Le-am explicat si le-am aratat ce au de facut. Ei sunt singurii care ma pot tine pe loc, mi-era frica sa le arat ce oferta am din Arabia. Le-am transmis ca in cazul in care castiga acest joc, promit ca nu voi pleca.

Continui cu ei pana la vara. Puteam sa plec azi sau maine, singura problema era ca Arabia e inchisa pentru o saptamana. Raman aici la Gaziantep. Rezultatele vorbesc pentru mine, am vazut ca se tot spune ca inventez. E normal sa am oferte, am un nume foarte bun in Arabia Saudita", a declarat Marius Sumudica pentru Digi Sport.