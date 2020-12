Sumudica e rege in Turcia, dar tot are motive de suparare! Ce a declarat antrenorul lui Gaziantep: "Mi se face o nedreptate!"

Marius Sumudica este antrenorul roman al momentului si a ajuns cu Gazientap in Turcia la 3 puncte de liderul Alanyaspor.

Miercuri, Gaziantep a dat de pamant cu Kasimpasa, scor 4-0, iar Alexandru Maxim a marcat o dubla. Totusi, Sumi a fost nemultumit dupa meci si a spus ca nu intelege de ce arbitrul Koray Gencerler i-a aratat cartonasul galben.

"In minutul 56 am fost sanctionat si nici macar nu mi s-a spus de ce. Un cartonas galben total nemeritat. Mi se face o nedreptate.

Mi se dau cartonase in mod constant. Cuneyt Cakir m-a avertizat la meciul cu Fenerbahce. E deranjant cand unii arbitri vin, iti dau galben si nici macar nu te intreaba ce ai zis. Eu imi avertizam jucatorii, iar ei vin si imi dau cartonas.

A devenit o obisnuinta, mereu ii dau galben lui Sumudica! In plus, arbitrul a dat trei galbene jucatorilor mei in decurs de 10 minute. Adversarii au fost foarte duri, dar nu au fost sanctionati. Guray si Tosca au luat galben la primul fault. Daca nu ni se permite sa jucam asa, nu putem juca", a spus Sumudica, potrivit Gercek Muhabir.

Gaziantep ramane pe locul 4 in campionatul turc cu 24 de puncte in 13 partide. Echipa lui Sumi este la 3 puncte de liderul campionatului, Alanyaspor, care are un meci mai putin.

Clubul pregatit de Marius Sumudica a ajuns la 3 victorii consecutive in campionat si are in total 6 meciuri castigate in cele 13 etape jucate. De asemenea, Gaziantep este echipa cu cele mai putine meciuri pierdute in Turcia.

Tweet Turcia Gaziantep sumudica Citeste si: