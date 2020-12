Sumudica, entuziasmat dupa a patra victorie consecutiva in Turcia: "A fost o singura echipa pe teren!" Ce l-a suparat totusi pe antrenorul roman

Gaziantep Gazisehir a invins in deplasare pe Kasimpasa cu scorul de 4-0.

Alexandru Maxim a reusit o 'dubla' in acest meci, inscriind in minutul 9 din penalty si in minutul 25.

Dupa meci, Marius Sumudica nu s-a ferit sa isi arate extuziasmul dupa cea de-a patra victorie consecutiva in toate competitiile. Tehnicianul roman a declarat ca echipa sa a castigat fara drept de apel acest meci, dar si ca nu se astepta sa aiba un asemenea parcurs.

"Mereu imi respect adversarul, dar astazi a fost o singura echipa pe teren, Gaziantep. Suntem pe un drum bun, avem 24 de puncte.

Nimeni nu se astepta la asa ceva! Deocamdata nu am realizat nimic, nu am castigat nimic. Azi vom sarbatori victoria, iar de maine pregatim meciul urmator, cu Alanyaspor", a declarat Sumudica dupa meci, preluat de Sondakikturk.

Antrenorul de 49 de ani a fost insa nemultumit de faptul ca a primit din nou cartonasul galben, pe care il considera nemeritat.

"In fiecare meci primesc cate un cartonas galben, deja a devenit o rutina. Astazi am primit cartonasul total nemeritat. Eu le-am transmis ceva jucatorilor, el a venit si mi-a aratat cartonasul galben. Deja a devenit o obisnuinta", a comentat antrenorul.

Cu aceasta victorie, Gaziantep a ajuns pe pozitia a patra a clasamentului in Superliga turca, la doar 3 puncte de echipa de pe primul loc, Alanyaspor, dar si cu un meci mai putin disputat.

Echipa lui Sumudica are chiar sansa sa egaleze la puncte pe Alanyaspor, cu care se va intalni duminica, 27 decembrie, pe teren propriu in ultimul meci al anului.