Naţionala de fotbal a Braziliei şi-a încheiat turneul de meciuri amicale cu o victorie cu 4-0 în faţa Indiei, sâmbătă, la Kolkata.

Cronica meciului India - Brazilia 0-4

Contra naţionalei clasate pe locul 138 în ierarhia FIFA, adversar pe care l-a întâlnit în premieră, „Selecao” a avut un început de meci problematic. Acest lucru a fost ilustrat de numeroasele poziţii de ofsaid în care s-a aflat Vinicius, jucător căruia selecţionerul său, Carlo Ancelotti, îi luase apărarea cu o zi înainte, într-o conferinţă de presă, în contextul unui debut de sezon dificil la Real Madrid.

Brazilia a deschis scorul prin Estevao în minutul 28. Atacantul lui Chelsea a marcat al şaselea său gol pentru echipa reprezentativă cu un şut cu piciorul stâng, după o serie de driblinguri.

Pedro, jucătorul lui Flamengo, a dublat avantajul echipei sale înainte de pauză (minutul 42), profitând de o eroare a portarului indian, care a avut partea sa de vină şi la primul gol.

Samuel Lino, autorul unei duble

Samuel Lino, un alt jucător al lui Flamengo, a reuşit „dubla” în repriza secundă (minutele 58 şi 90+5).

Brazilia încheie seria de meciuri amicale cu un bilanţ de două victorii, în India (4-0) şi în Australia (4-2), şi o remiză (1-1) împotriva acelorași "Socceroos".

Agerpres