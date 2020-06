Borussia Dortmund l-a PACALIT ca va ajunge la Real! Ce s-a intamplat cu unul dintre cei mai doriti fundasi polonezi din ultimii ani 

Unul dintre cei mai buni fundasi din Bundesliga in anii 2015-2017 sustine ca a fost pacalit de oficialii Borussiei Dortmund.

Lukasz Piszczek a declarat ca in perioada in care a fost in cea mai buna forma a sa, clubul de pe Westfalenstadion l-a pacalit, convingandu-l sa ignore ofertele altor cluburi din Europa. El ar fi urmat, potrivit oficialilor Borussiei, sa ajunga la Real Madrid.

Acest lucru nu s-a intamplat, iar planul galben-negrilor a fost un succes, ei reusind sa il pastreze pe Piszczek pentru 10 sezoane.

"In fiecare an mi-au spus ca in fereastra urmatoare de mercato merg la Real Madrid, dar nu s-a intamplat nimic. Au fost propuneri, dar poate ca Borussia Dortmund a vrut sa ma impiedice sa plec. Asa ca nici nu a ascultat ofertele", a dezvaluit fotbalistul, potrivit Kicker.

Pe vremea cand Jurgen Klopp o transformase pe Borussia intr-o forta a Europei, polonezul era unul dintre cei mai doriti fundasi, mai multe echipe importante de pe continent interesandu-se de el. Nemtii, insa, nu au permis ca transferul sau sa se realizeze.

Lukasz Piszczek, acum in varsta de 35 de ani, este jucatorul Borussiei Dortmund din 2010. El a cucerit pana in prezent 2 titluri si 2 Cupe ale Germaniei. In plan individual, polonezul a fost inclus in echipa sezonului in Bundesliga intre anii 2015-2017.