Borja Valle, din nou pe drumuri! Spaniolul este liber de contract dupa despartirea de Oviedo

Chiar daca a dovedit in Romania ca este un fotbalist cu o calitate buna, Borja Valle nu reuseste sa stea mult intr-un loc.

Unul dintre jucatorii spanioli veniti la Dinamo in 2020 a fost Borja Valle, iar atacantul a impresionat in Liga 1, mai ales datorita calitatii sale individuale peste media campionatului. De neuitat pentru microbisti este golul marcat la debut, cand a sutut de la 60 de metri si a inscris in poarta celor de la FC Botosani.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani a fost printre primii care au venit la Dinamo, dupa ce Pablo Cortacero a preluat clubul, insa a fost si printre primii care au plecat, semnand in iarna cu Real Oviedo, echipa din liga a doua spaniola. Totusi, experienta nu a fost una reusita, reusind doar doua pase de gol in 21 de partide, iar acum jucatorul isi cauta din nou echipa, fiind liber de contract.



"Va multumesc din nou, ne vedem curand! Va multumesc ca m-ati lasat sa traiesc in acest club, in acest oras si in acest stadion. E o placere si o mandrie sa reprezint Real Oviedo din nou. A fost o placere si o mandrie sa reprezint Oviedo din nou. Uneori, lucrurile nu merg asa cum ti-ai dori, dar chiar si asa, plec fericit, impacat si cu placere ca m-am intors dupa atat de mult timp.

Vreau sa le multumesc oamenilor care au facut posibila revenirea mea si sper ca, destul de curand, fanii sa zambeasca din nou impreuna pe stadionul Carlos Tartiere. Va multumesc din suflet si pentru totdeauna. Mandrie, curaj si lupta!", a scris Borja Valle pe retelele de socializare.