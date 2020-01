BOMBA MOMENTULUI! Rasturnare de situatie in cazul lui Neymar! Decizia de ULTIM MOMENT cu privire la viitorul jucatorului

Neymar a fost foarte aproape de un transfer la Barcelona in vara trecuta, insa mutarea nu s-a mai realizat. Aceasta telenovela a dus si la racirea relatiei dintre brazilian si suporterii echipei din Paris.

Desi toate indiciile duceau catre o despartire iminenta dintre Neymar si PSG, se pare ca brazilianul este dispus sa isi prelungeasca contractul. Potrivit Le Parisien, un membru din anturajul superstarului brazilian a deschis usa negocierilor de prelungire a contractului cu PSG:

"Daca PSG doreste sa aiba discutii, vom asculta ce au de spus. Primavara trecuta Neymar a fost foarte aproape de a-si prelungi contractul. Daca cei din conducere vor sa aiba discutii, trebuie sa vina sa ne vada. Neymar este fericit cum nu a mai fost de mult timp. Este posibila o prelungire daca PSG obtine rezultate si castiga, pentru ca Neymar vrea sa castige", a spus un apropiat al lui Neymar pentru Le Parisien.

Neymar is ready to sign a new contract with PSG, per Le Parisien ???? pic.twitter.com/nWGrg0Ca6m