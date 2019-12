Raspunsul lui MESSI in momentul in care a fost intrebat de ABSENTA lui Cristiano Ronaldo

Lionel Messi (32 ani) este marele castigator al Balonului de Aur. Argentinianul si-a adjudecat cel de-al saselea trofeu al carierei, depasindu-l pe Cristiano Ronaldo, marele absent al galei.

Cristiano Ronaldo s-a clasat pe locul 3, in spatele lui van Dijk. Intrebat de absenta portughezului de la gala, Messi a raspuns vizibil iritat, ca nu a putut ajunge.

"Cristiano nu a venit pentru ca nu a putut, nu trebuie sa intoarcem pe toate partile subiectul", a declarat Lionel Messi.

