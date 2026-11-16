Tragicul accident a avut loc joia trecută, în timpul unui meci interzonal din cadrul etapei a şasea a Copa de Plata. Conform informaţiilor publicate în presă, jucătorul cu numărul 10 de la FC Ezeiza a fost lovit în cap de o minge în urma unei degajări, după care s-a prăbuşit la pământ, în stare de inconştienţă.

A murit la doar 18 ani după ce a fost lovit în cap de o minge

După ce a primit îngrijiri la faţa locului, a fost transportat la un centru medical, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale care nu i-a îmbunătăţit starea. Decesul său a fost constatat duminică.

„Cea mai grea veste pe care trebuie să o comunicăm în calitate de club”, a scris echipa sa pe reţelele sociale. „Cu o durere profundă şi o imensă tristeţe, ne luăm rămas bun de la un băiat care avea toată viaţa înainte şi care astăzi ne lasă un gol imposibil de explicat. Astăzi, fotbalul trece pe plan secund. Durerea de a ne lua rămas bun de la un coechipier, de la un tânăr plin de vise şi speranţe, care făcea parte din familia noastră, ne copleşeşte. Din partea Clubului Ezeiza, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanţe şi tot sprijinul nostru celor apropiaţi, prietenilor, coechipierilor şi celor dragi în acest moment atât de dificil. Odihneşte-te în pace. Vei face întotdeauna parte din familia noastră.”

Pe lângă faptul că juca pentru Fútbol Club Ezeiza la fotbal în 11, tânărul făcea parte din echipa de rezervă de futsal a clubului Nueva Estrella încă din 2024.

„Cu profundă tristeţe, Clubul Nueva Estrella anunţă suspendarea tuturor competiţiilor sportive programate pentru astăzi (duminică), ca urmare a decesului lui Abel”, a declarat clubul.

„Ca instituţie, suntem alături de familia lui, de prietenii lui şi de întreaga noastră comunitate în aceste momente dificile. Astăzi, nici meciurile, nici rezultatele nu mai contează. Astăzi, durerea noastră comună ne uneşte şi ne îndeamnă să fim alături de cei care au cel mai mult nevoie de noi. Abel va face întotdeauna parte din familia noastră. Odihneşte-te în pace, îngeraşule. Nueva Estrella nu te va uita niciodată”, se mai arată în mesajul clubului, potrivit news.ro.