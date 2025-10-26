Vladislav Blănuță e pe cale să lungească lista fotbaliștilor români care au eșuat afară! Pentru că, deocamdată, la ce cifre are la Dinamo Kiev, fostul atacant al Craiovei e un transfer ratat al ucrainenilor.

Vândut de Adrian Mititelu, pentru 2 milioane de euro, fotbalistul de 1,90 de metri e de nerecuoscut la noua sa echipă. Dovadă și cifrele sale, de când a ajuns la Dinamo Kiev: 8 meciuri, în toate competițiile, și 272 de minute pe teren. Bilanțul lui Blănuță? Zero pe linie!

Astăzi, în meciul Dinamo Kiev – Krybas (4-0), Blănuță a trăit o nouă dezamăgire. Pentru că antrenorul Oleksandr Shovkovskyi l-a lăsat pe bancă, considerănâd că nu poate ajuta echipa.

În aceste condiții, viitorul lui Blănuță, la Dinamo Kiev, nu sună bine! Mai ales că nici suporterii nu-l au la inimă, având în vedere scandalul născut după transferul său în Ucraina.

