Atacantul român, transferat pentru 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova, a fost din nou ținta propriilor suporteri la ultimul meci de campionat, în ciuda unei evoluții bune pe teren.



Mesaj ostil în tribune



În partida nebună cu Karpaty Lviv, încheiată cu scorul de 3-3, Blănuță a fost titular și a contribuit la două dintre golurile echipei sale. Performanța sa nu i-a impresionat însă pe ultrașii din galeria lui Dinamo, care au afișat în prima repriză un banner cu un mesaj jignitor la adresa sa: "Blănuță este diavolul".



Fanii ucraineni nu au trecut peste acuzațiile mai vechi la adresa fotbalistului, care ar fi distribuit în trecut materiale pro-ruse pe platforma TikTok. Deși Blănuță a încercat să stingă conflictul și a transmis public că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, se pare că gestul său nu a fost de ajuns pentru a calma spiritele în rândul suporterilor radicali.

