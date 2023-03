Deschamps a explicat că accidentarea cu care se confrunta la momentul respectiv jucătorul lui Real Madrid nu îi permitea să joace la competiţia din Qatar, informează AFP.

Benzema, câştigătorul Balonului de Aur 2022, a fost nevoit să declare forfait, din cauza unei accidentări la o coapsă, cu trei zile înainte ca Franţa să debuteze la CM 2022, împotriva Australiei, grăbindu-se să părăsească hotelul din Doha în care era cazată selecţionata ţării sale.

"Karim mi-a spus el însuşi că nu ar fi fost pregătit", a subliniat selecţionerul Franţei, campioana mondială din 2018, care a cedat coroana Argentinei, după finala disputată pe 18 decembrie şi câştigată la loviturile de departajare de echipa lui Messi.

"Când Karim s-a accidentat, medicul nostru l-a însoţit la clinica Aspetar pentru un RMN. Karim a transmis rezultatele cuiva care se ocupă de el la Madrid şi care şi-a exprimat la rândul său părerea. Când s-a întors la hotel, era deja după miezul nopţii. M-am dus în camera lui Karim împreună cu medicul nostru, care venise să-mi dea raportul în privinţa RMN-ului. Karim era foarte supărat, pentru că această Cupă Mondială reprezenta foarte mult pentru el. Mi-a spus: E mort", a declarat Deschamps într-un interviu acordat cotidianului Le Parisien.

"Am stat împreună vreo două zeci de minute. În momentul în care am plecat, i-am spus: Karim, nu este nicio urgenţă. Îţi organizezi revenirea cu managerul echipei. Când m-am trezit, am aflat că a plecat. Este decizia sa, nu o să vă spună altfel, o înţeleg şi o respect", a adăugat selecţionerul.

Aceste declaraţii ale lui Didier Deschamps au fost primite cu ironie de Benzema (35 de ani, 97 de selecţii, 37 de goluri), care şi a anunţat între timp retragerea internaţională.

Pe Instagram, atacantul lui Real Madrid a postat o captură de ecran care prezintă afirmaţii din interviu, însoţită de cuvintele: "Dar ce îndrăzneală" şi o imagine cu o faţă de clovn. El a distribuit şi un videoclip cu un cunoscut influencer francez, Ritchie, care repetă cuvântul "Mincinos, eşti un mincinos".

???? Karim Benzema on Instagram after Didier Deschamps said it was the striker's choice to leave the Qatar World Cup camp. ????????

"The audacity of this ????! The man in the video: "You lie, you're a liar. Holy Didier. Goodnight." pic.twitter.com/HlmhnpYxIk