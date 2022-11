UPDATE | Franța, fără Karim Benzema la debutul la Mondialul din Qatar. Atacantul, șanse mici să evolueze la turneul final

UPDATE 22:30 | Publicația franceză L'Equipe a anunțat că Karim Benzema va fi indisponibil pentru confruntarea cu Australia din cauza accidentării la coapsă suferită la antrenament, urmând ca un verdict final despre starea atacantului francez să fie dat după efecturarea unui RMN.

Cu doar trei zile înaintea confruntării care va avea loc de ora 21:00, Didier Deschampes se confruntă cu numeroase probleme de lot, cea mai recentă fiind accidentarea lui Karim Benzema.

Convocat la echipa națională a Franței fără să fie refăcut complet în urma problemelor medicale pe care le-a avut la Real Madrid, atacantul francez nu a încheiat sesiunea de antrenament programată pentru ziua de sâmbătă, ieșind accidentat de pe teren.

"Va fi cu noi chiar dacă a suferit o accidentare. Karim s-a accidentat, pentru că a evoluat în multe partide într-o perioadă scurtă de timp, fapt care l-a afectat. Cred că va face tot ce-i stă în fire să fie pregătit pentru Franța - Australia", a spus Didier Deschamps, în urmă cu câteva zile, când a fost anunțat lotul Franței pentru competiția din Qatar.

Breaking | Karim Benzema has to stop his 1st full training session with France tonight after aggravating an existing injury. More follows. (RMC)