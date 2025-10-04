Balonul de Aur din 2022 a ironizat informația printr-un comentariu care s-a viralizat rapid.



După demiterea lui Laurent Blanc de pe banca lui Al Ittihad, ca urmare a înfrângerii cu Al Nassr, presa internațională a început să vehiculeze mai multe nume de posibili înlocuitori. Printre aceștia s-a numărat și Santiago Solari, actualul director sportiv de la Real Madrid.



"În visele tale"



Scandalul a izbucnit în momentul în care jurnalistul irakian Omar Qahtan a publicat informația potrivit căreia venirea lui Solari ar fi fost o solicitare directă a lui Karim Benzema către conducerea clubului saudit. Văzând postarea, atacantul francez nu a ezitat și a lăsat un comentariu ironic, direct la publicatia acestuia: "Poate în visele tale...". Prin acest mesaj scurt și tăios, Benzema a spulberat orice speculație legată de o posibilă implicare a sa în numirea viitorului antrenor.



Deși zvonul a fost demontat, o astfel de cerere nu ar fi fost complet fantezistă. În perioada petrecută împreună la Real Madrid, Benzema și-a arătat public sprijinul pentru Solari, chiar și atunci când tehnicianul argentinian se afla pe punctul de a fi demis. "De ce să schimbăm? Să rămână cu noi și vom câștiga fiecare meci. Sunt alături de el", spunea atacantul la acea vreme.



Ajuns la 37 de ani, Benzema continuă să fie căpitanul și liderul incontestabil al lui Al Ittihad, iar reacția sa publică demonstrează o dată în plus implicarea sa totală la actualul club.

