Al-Clasico, ce meci! Ronaldo – Benzema, duel „umbrit“ de golul fabulos al lui Mane

Ajuns la Al-Nassr Riad, în ianuarie 2022, Cristiano Ronaldo (40 de ani) pare că a nimerit, într-un final, în echipa câștigătoare! Pentru că, după trei ani și jumătate, în care n-a cucerit niciun trofeu important cu formația din Capitală, acum perspectivele sale sunt bune.

Confirmarea acestei situații a venit, vineri, atunci când Al-Nassr Riad a jucat pe terenul campioanei Al-Ittihad Jeddah, echipa lui Karim Benzema. În ceea ce a fost meciul-vedetă din etapa a 4-a, echipa lui Ronaldo s-a impus, clar: 2-0. La victorie a avut o contribuție decisivă și Ronaldo, care a majorat scorul, în minutul 35. Golul serii, unul fabulos, de 1-0, a fost înscris însă de Sadio Mane, după cum se poate vedea mai jos.