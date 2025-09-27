VIDEO Al-Clasico, ce meci! Ronaldo – Benzema, duel „umbrit“ de golul fabulos al lui Mane

Al-Clasico, ce meci! Ronaldo – Benzema, duel „umbrit" de golul fabulos al lui Mane Fotbal extern
Amir Kiarash
Marele meci din Saudi Pro League, în care s-au întâlnit primele două clasate, a oferit o partidă spectaculoasă, transmisă în jurul lumii.

Cristiano RonaldoSadio Maneal nassrAl IttihadKarim Benzema
Ajuns la Al-Nassr Riad, în ianuarie 2022, Cristiano Ronaldo (40 de ani) pare că a nimerit, într-un final, în echipa câștigătoare! Pentru că, după trei ani și jumătate, în care n-a cucerit niciun trofeu important cu formația din Capitală, acum perspectivele sale sunt bune.

Confirmarea acestei situații a venit, vineri, atunci când Al-Nassr Riad a jucat pe terenul campioanei Al-Ittihad Jeddah, echipa lui Karim Benzema. În ceea ce a fost meciul-vedetă din etapa a 4-a, echipa lui Ronaldo s-a impus, clar: 2-0. La victorie a avut o contribuție decisivă și Ronaldo, care a majorat scorul, în minutul 35. Golul serii, unul fabulos, de 1-0, a fost înscris însă de Sadio Mane, după cum se poate vedea mai jos.

Al-Clasico, meci cu multe vedete pe teren

De remarcat cum meciul zilei în Saudi Pro League, pe care microbiștii l-au catalogat drept „Al-Clasico“ – după El Clasico din La Liga, care aduce Real și Barcelona față în față – a adunat un număr mare de vedete pe gazon. 

La Al-Ittihad Jeddah au fost titulari Benzema, Bergwijn și Fabinho. La Al-Nassr, au evoluat Ronaldo, Sadio Mane, Brozovic, Joao Felix și Kingsley Coman!

În acest moment, după patru etape din Saudi Pro League, Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, ocupă primul loc cu maximum de puncte. Podiumul e completat de Al-Ittihad Jeddah (9 puncte) și de Al-Taawon (9 puncte).

Clasamente oferite de Sofascore
