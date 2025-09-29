Blanc a fost adus de Al Ittihad, la dorința lui Benzema

Al Ittihad a decis să renunțe la serviciile antrenorului Laurent Blanc, după prima înfrângere din acest, 0-2 în meciul cu Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Joao Felix și Kingsley Coman.



Managerul francez ajunsese la echipă în iulie 2024, când fusese preferat lui Stefano Pioli, pentru înlocuirea lui Marcelo Gallardo. Numirea sa fusese făcută, după ce conducerea se sfătuise cu Karim Benzema, căpitanul echipei, acesta fiind întrebat pe care din cei doi tehnicieni îi preferă.



Blanc a cucerit Saudi Pro League (2024-2025) și King's Cup (2024-2025) și a fost demis, deși Al Ittihad ocupă acum locul al treilea în clasament, fiind la doar trei puncte în spatele liderului Al Nassr.



Atacantul francez a pus umărul la demiterea conaționalului său

Potrivit agenției de știri saudite Arriyadiyah, Karim Benzema a jucat un rol decisiv în demiterea antrenorului său. Oficialii au fost nemulțumiți că echipa nu a trecut de semifinalele Supercupei, pierzând tot în fața lui Al Nassr (1-2), dar și că au început cu un eșec campania din AFC Champions League, după 1-2 cu Al Wahda (Emiratele Arabe Unite).



Consultat de conducerea clubului, acesta a dat sfatul ca Blanc să fie lăsat să plece și a pus pe masă timp de două ore toate nemulțumirile în privința modului de lucru al conaționalului său. Echipa va fi condusă de interimarul Hassan Khalifa, iar timp ce Luciano Spalletti și Sergio Conceicao sunt considerați favoriți să preia funcția de la începutul lunii viitoare.



Al Ittihad îi are în lot pe stranierii Karim Benzema (Franța), Fabinho (Brazilia), N'Golo Kante (Franța), Predrag Rajkovic (Serbia), Jan-Carlo Simic (Serbia), Houssem Aouar (Algeria), Mario Mitaj (Albania), Mahamadou Doumbia (Mali), Moussa Diaby (Franța), Roger Fernandes (Portugalia) și Steven Bergwijn (Olanda).



Foto - Getty Images

