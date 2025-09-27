Benzema a părăsit-o pe Real Madrid după ce a rămas liber de contract în 2023 și a semnat cu Al-Ittihad.

Francezul este la al treilea sezon la formația din Arabia Saudită, dar ar putea să se întoarcă în Europa în această stagiune.



Jose Mourinho îl vrea pe Karim Benzema la Benfica



Câștigătorul Balonului de Aur din 2022 a dat senzația că nu va mai juca în Europa, după despărțirea de Real Madrid.

Se pare că lucrurile s-ar putea schimba pentru că Jose Mourinho îl vrea pe atacantul francez la Benfica, conform Marca.

Cei doi au lucrat împreună la Real Madrid în perioada 2010 - 2013, în care antrenorul portughez s-a aflat la cârma formației madrilene.

Portughezul face presiuni pentru a-l putea aduce la Lisabona pe fotbalistul de 37 de ani, iar Benzema ar fi interesat de o revenire în Europa.

În cazul în care Benzema ar renunța la salariu imens din Arabia Saudită, transferul s-ar face în ianuarie, când se redeschide fereastra de transferuri.

65 de meciuri are Karim Benzema în tricoului lui Al-Ittihad, reușind 41 de goluri și 17 pase decisive.

7 milioane de euro este cota Balonului de Aur, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

