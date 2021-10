Belgia - Franța 2-2 | Franța revine spectaculos! Mbappe egalează din penalty, cu o lovitură perfectă, la vinclu

Minutul 69 - GOOOL Franța! Mbappe egalează, după ce transformă perfectă o lovitură liberă obținută de Griezmann.

Belgium 2-[2] France | GOAL! Mbappe ???? to never miss any goal Follow here ????@IFAST66 pic.twitter.com/2v7v9H8N6C — Follow @IFAST66 (@ifast222) October 7, 2021

Minutul 62 - GOOOL Franța! Mbappe driblează trei jucători belgieni, îi pasează lui Benzema care îl învinge pe Courtois cu un șut spectaculos, din întoarcere.

Belgium 2-[1] France | GOAL! Benzema ???? to never miss any goal Follow here ????@IFAST66 pic.twitter.com/1fG2E4evy4 — Follow @IFAST66 (@ifast222) October 7, 2021

A început repriza secundă!

Pauză la Torino!

Minutul 40 - GOOOL Belgia! Lukaku mărește avantajul cu un șut puternic și bine plasat, din colțul careului mic.

Belgium [2] - 0 France | GOAL! Romelu Lukaku Follow me to never miss any goal highlights

pic.twitter.com/PwkVfpXUUx — Ronard Addo (@ronard_addo) October 7, 2021

Minutul 37 - GOOOL Belgia! Carrasco șutează puternic, mingea este deviată puțin de un jucător francez, iar Lloris este luat prin surprindere de traiectoria mingii.

Minutul 25 - Fără ocazii majore de gol. Cele două formații încearcă să iasă pe contraatac, însă apărările își fac treaba. Se joacă în viteză.

Minutul 9 - Mbappe îi oferă o pasă perfectă lui Pavard în careul mic, însă Courtois iese și blochează șutul francezului.

Chance! Pavard sends Mbappé's teasing delivery into the arms of Courtois ???? #NationsLeague pic.twitter.com/ewMRj0yc94 — UEFA Nations League (@EURO2024) October 7, 2021

Minutul 4 - Ocazie majoră pentru Belgia! Lukaku îi centrează lui De Bruyne care șutează puternic, însă Lloris are o intervenție salvatoare.

4' Superbe parade d'Hugo Lloris sur la 1ère occasion de la Belgique !

????????0-0???????? #BELFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/6Hc1YDefpl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2021

A început partida!

Echipele de start

Belgia: Courtois - Aldeweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, Lukaku, Hazard

Franța: Lloris - Kounde, Varane, Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappe

Meciul se joacă la Torino, iar cele două naționale încearcă să obțină un rezultat pozitiv după evoluțiile dezamăgitoare de la EURO 2020.