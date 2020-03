Atac la 'Balonul de Aur'! Beckham isi face echipa galactica! Ce super jucator vrea la Miami

Impresionanta cariera a lui Luka Modric la Real Madrid se apropie de final.

Mijlocasul in varsta de 34 de ani a fost om de baza de cand a venit de la Spurs, in 2012, insa zilele lui pe Santiago Bernabeu sunt numarate. Fostul "Balon de Aur" a fost dorit in ultima jumatate de an mai multe echipe, dar Real a insistat sa-l pastreze. Acum sunt sanse importante ca Modric sa ajunga in MLS. Beckham il vrea la Inter Miami.

Chiar daca "Los Blancos" sunt dechisi pentru ca mutarea sa se concretizeze, madrilienii nu il vor lasa pe Modric sa plece decat la sfarsitul sezonului. Modric mai are contract cu Real Madrid pana in 2021. In actualul sezon, mijlocasul a fost folosit de Zidane in doar 13 partide de La Liga ca titular, in rest a fost optiune de back-up pentru repriza secunda.

Daca transferul se va realiza, "albii" au viitorul asigurat. Martin Odegaard, imprumutat la Real Sociedad, are un sezon fantastic si este vazut drept inlocuitorul perfect al lui Modric.