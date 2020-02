Messi si Ronaldo la Inter Miami?! David Beckham a dat RASPUNSUL in privinta celor mai DORITI jucatori ai PLANETEI

David Beckham si-a facut echipa de fotbal si viseaza la cei mai tari jucatori.

Echipa fostului jucator a debutat in Major Soccer League in acest an, iar zvonurile ca isi doreste jucatori de renume pe care i-a si ofertat au aparut imediat. S-a scris ca Beckham i-ar putea aduce pe cei care au cucerit toate trofeele si doborat toate recordurile in ultimul deceniu, Lionel Messi si Cristiano Ronaldo.

Invitat la un show popular de televiziune din Statele Unite, Beckham a elucidat misterul si a raspuns celei mai arzatoare intrebari.



"Avem oportunitati bune la Miami, am fost contactati de multi jucatori care puteau veni la echipa. Ca orice alt patron de club, iti doresti cei mai buni jucatori si daca avem oportunitatea sa aducem jucatori precum Cristiano sau Leo Messi, pe care ii admir foarte mult ca sportivi. Daca putem sa ii aducem, este bine, insa in acest moment avem un lot bun de jucatori, jucatori tineri, cativa jucatori cu experienta, de asemenea, dar jucatorii tineri abia asteapta sa joace.

Unul dintre lucrurile pe care l-am invatat de la Sir Alex Ferguson, cand am jucat la Manchester United, mi-a spus asta: <<Pe oricine aduci, trebuie sa fie potrivit pentru club>>. Nu trebuie sa aduci cel mai popular jucator, cel cu cea mai mare personalitate sau cel mai bun jucator. Este despre jucatorul care se potriveste cel mai bine cu restul echipei. Asta vom face si noi", a declarat David Beckham.