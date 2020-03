Echipa lui Beckham a pierdut primul meci oficial disputat in MLS. Inter Miami a plecat la "vanatoare" de vedete

Echipa lui David Beckham a debutat in weekendul trecut in Major League Soccer, impotriva echipei lui Carlos Vela.

In primul meci oficial din istorie jucat in MLS, echipa Inter Miami FC a pierdut in fata lui Los Angeles FC, scor 0-1, pentru invingatori inscriind Carlos Vela, fostul jucator de la Arsenal si Real Sociedad. Dupa prima etapa, clubului lui Beckham ocupa locul 13, penultimul, in Conferinta de Est. Clubul din Florida are programate doua meciuri amicale, cu Charleston Battery si FC Dallas, apoi va juca din nou in campionat cu DC United, tot in deplasare, pe 7 martie. Primul meci pe teren propriu este programat pe 14 martie, contra lui LA Galaxy, la care evolueaza Chicharito Hernandez, Jonathan Dos Santos si Cristian Pavon.

Desi fostul star de la Manchester United, Real Madrid si PSG viseaza la Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrici, Marcelo, David Silva sau Antoine Griezmann, deocamdata vedetele echipei sunt mexicanii Victor Ulloa si Rodolfo Pizarro, argentinienii Matias Pellegrini, Nicolas Figal si Julian Carranza, scotianul Lewis Morgan, jamaicanul Alvas Powell, venezueleanul Christian Makoun si americanii Robbie Robinson, Will Trapp si Luis Robles. Antrenor este uruguayanul Diego Lopez, fost atacant la Valencia, Atletico Madrid, Real Sociedad si Malaga, care in ultimii 9 ani a antrenat in America de Sud si in Mexic.

Clubul din Miami este detinut de fostul fotbalist David Beckham si de afaceristii Marcelo Claure, Jorge si Jose Mas si Masayoshi Son. Dupa retragerea din competitie a echipei Miami Fusion, in 2001, idea infiintarii uneia noi echipe in Florida a inceput sa fie propusa in noiembrie 2012. In ianuarie 2018, Beckham a reusit sa primeasca cea de-a 25-a franciza din partea MLS, dupa hotararea de a creste la 26 numarul de echipe din campionat, in 2020, si la 30, in anii urmatori. Club Internacional de Futbol Miami, prescurtat Inter Miami FC, a trebuit sa castige un proces in care Inter Milano a incercat sa isi protejeze drepturile de marca, pe emblema apar doi strarci albi, o pasare locala, iar culorile alese pentru echipament sunt alb si negru. Baza de suporteri este asigurata de numeroasele comunitati de emigranti din Cuba, Mexic, America Centrala si America de Sud, care s-au stabilit in Florida. Echipa va juca la Lockhart Stadium din Fort Lauderdale, cu o capacitate de doar 18.000 de locuri, pana cand noua arena de 25.000 de locuri, Miami Freedom Park, va fi finalizata, in 2022.