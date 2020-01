David Beckham i-a pus 30 de milioane de euro pe masa lui Florentino Perez! Oferta de ULTIMA ORA pentru unul dintre cei mai buni jucatori de la Real Madrid! Cine poate pleca de pe Bernabeu

Florentino Perez a primit o oferta de ultim moment.

Echipa patronata de David Beckham, Inter Miami, va debuta pentru prima oara in istorie in acest an si vor sa isi faca o super echipa. Potrivit celor de la Diario Gol, Beckham i-a facut o oferta de 30 de milioane de euro lui Perez pentru Marcelo.

Fundasul galacticilor este unul dintre preferatii lui David Beckham si il vrea cu orice pret la echipa sa. Pe langa Marcelo si Gareth Bale si Luka Modric mai sunt in vederile lui Beckham, insa este greu de crezut ca vreunul dintre acestia vor parasi Santiago Bernabeu in conditiile in care Real Madrid vrea sa castige campionatul in Spania si tinteste si un nou trofeu Champions League.