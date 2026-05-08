Fabregas a avut un parcurs încântător la Como, transformându-și echipa în revelația sezonului din Serie A. Formația din Lombardia ocupă locul 6, iar cu trei runde înainte de finalul sezonului păstrează șanse la o calificare istorică în UEFA Champions League.

Cesc Fabregas a decis să rămână la Como, deși a avut oferte din Premier League

Fabregas, considerat unul dintre viitorii mari antrenori ai Europei, a atras atenția mai multor cluburi din Premier League, printre care Newcastle și Chelsea. De altfel, spaniolul recunoștea într-un interviu recent că și-ar dori să facă pasul în campionatul Angliei, pe care îl consideră cel mai puternic din lume.

Cu toate acestea, Tuttosport scrie că Fabregas a refuzat propunerile de la Newcastle și Chelsea, care îi ofereau un salariu mai mare decât cel de la Como. Fostul mare mijlocaș de la Arsenal și Barcelona ar urma să o pregătească pe formația din Italia și în stagiunea următoare.

Adesea comparat cu Cristi Chivu, Cesc Fabregas a fost abordat și el de conducerea lui Inter, vara trecută. Spaniolul a preferat să rămână la Como, iar tehnicianul român a semnat cu "nerazzurrii", alături de care a cucerit acum titlul.

Como este momentan singura echipă din cariera de antrenor a lui Cesc Fabregas. Spaniolul a pregătit mai întâi formația U19, ulterior a fost secund la prima echipă, iar după obținerea licenței Pro, în 2024, a devenit principal cu acte în regulă.