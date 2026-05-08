Chivu a decis! Surpriză mare pregătită la Inter pentru noul sezon

Inter Milano va avea un nou portar titular din sezonul următor, care îi va lua locul veteranului Yann Sommer (37 de ani).

Sommer își încheie contractul cu Inter în această vară, iar toate informațiile apărute în Italia arată că elvețianul nu va primi o propunere de prelungire. Cristi Chivu pare că a ales acum deja succesorul.

Cristi Chivu a decis: Josep Martinez, portarul titular al lui Inter

Corriere dello Sport scrie în ediția de vineri că sunt șanse foarte mari ca noul titular dintre buturile lui Inter să fie Josep Martinez (27 de ani), spaniolul care a fost rezerva lui Sommer în acest sezon și care a apărat în principal în Cupa Italiei.

Deși s-a discutat mult despre o posibilă sosire a lui Guglielmo Vicario, de la Tottenham, se pare că antrenorul român de la Inter a fost convins de prestațiile lui Martinez din Cupa Italiei, în special de cea din semifinala contra lui Como.

Presa italiană scrie că dorința lui Chivu este și pe placul conducerii, care nu va mai fi nevoită să plătească pentru un nou portar, iar banii economisiți vor putea fi îndreptați către alte transferuri din vară.

Josep Martinez a fost cumpărat de Inter în 2024, de la Genoa, pentru 14 milioane de euro. Până acum, spaniolul a strâns 18 meciuri, iar în 9 dintre ele nu a primit gol.

În luna octombrie a anului trecut, Martinez a traversat clipe de cumpănă în afara terenului. Portarul lui Inter a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia un bărbat de 81 de ani și-a pierdut viața.

Martinez a beneficiat de încrederea lui Chivu și după acel moment, fiind titularizat la toate meciurile din Cupa Italiei.

  Lazio - Inter, finala Coppa Italia, se joacă miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în direct pe VOYO
