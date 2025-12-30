După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Cristi Săpunaru, uluit de primul transfer pregătit de Rapid: ”Ăsta e jucător?”



Rapid pregătește transferul lui Daniel Paraschiv în Grant în această iarnă (DETALII AICI)



Cristi Săpunaru, fost căpitan la Rapid, care s-a retras la finalul stagiunii precedente de la echipa din Giulești, nu înțelege motivul pentru care clubul a optat pentru mutarea lui Paraschiv.



Săpunaru consideră că rapidiștii au nevoie de un titular incontestabil, iar forma lui Paraschiv din acest moment nu ar indica faptul că ar putea intra direct în primul ”11” al lui Gâlcă.



”Când eram la Rapid, eu ziceam să-l aducem, atunci voiam să-l aducem. Era Dani Coman parcă președinte la Sibiu. Nu știu cât de pregătit e. Ok, faci o pregătire scurtă, de pe 3 până pe 14, dar nu știu dacă va putea fi titular din primul meci.



Rapid are nevoie de un atacant pe care să plătească bani și care să joace titular, așa cum a spus și Costel Gâlcă. Un jucător care să se bată cu Koljic. Mie mi-a plăcut mult Paraschiv, dar în momentul de față Rapid are nevoie de titulari.



Paraschiv a jucat puțin în ultimele 6 luni, ăsta e un jucător pe care-l iei să fie titular?”, a spus Săpunaru, potrivit digisport.

