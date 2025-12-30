După 18 etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, ”cormoranii” au bifat 10 victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



Formația dirijată de Arne Slot, cu 32 de puncte, se află la 10 lungimi în spatele liderului Arsenal, la opt în spatele lui Manchester City (locul 2) și la șapte de Aston Villa, care completează podiumul.



Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor



Liverpool a anunțat marți că s-a despărțit de Aaron Briggs, cel care ocupa funcția de antrenor pentru faze fixe în staff-ul lui Arne Slot. ”Cormoranii” s-au confruntat adesea în actuala stagiune cu probleme la fazele fixe, iar conducerea vrea să schimbe acest lucru.



”Liverpool poate confirma că Aaron Briggs a părăsit funcția de antrenor pentru faze fixe al primei echipe masculine.



După ce s-a alăturat clubului în iulie 2024, inițial în rolul de antrenor pentru dezvoltare individuală, Briggs a contribuit la câștigarea titlului din Premier League în sezonul trecut, ca membru al staff-ului lui Arne Slot.



El pleacă având aprecierea și cele mai bune urări din partea tuturor celor din club”, se arată în comunicatul emis de Liverpool.



Rămâne de văzut cine va veni în locul lui Aaron Briggs. Premier League, primul eșalon al Angliei, se vede pe platforma VOYO până în 2028!

