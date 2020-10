"Au spus ca nu are ce trebuie pentru a fi lider, a devenit idol!" Clip de SENZATIE cu Leo Messi in prim-plan pentru lansarea PES 2021

Unul dintre cele mai asteptate jocuri are un clip de prezentare in care protagonist este unul dintre cei mai remarcabili jucatori ai ultimului deceniu: Leo Messi.

Starul argentinian este prezentat in clipul unde arata evolutia sa spectaculoasa in fotbalul mondial.

"Cand era copil i s-a spus ca este prea mic pentru a juca fotbal! Cum nu putea sa fie mai mare decat restul, a muncit din greu pentru a fi mai bun. Cand a debutat, s-a spus ca este predispus la accidentari, astfel si-a schimbat complet dieta.

Au spus despre el ca poate doar sa inscrie goluri, asa ca a inceput sa ofere pase de gol. Au spus ca nu are ce trebuie pentru a fi lider, a devenit idol! In timp ce spuneau ca nu are o lovitura de cap buna, si-a imbunatatit tehnica.

Au mai spus si ca este rece, asa ca a invatat sa isi dezalntuie pasiunea. Au spus ca i s-a incheiat cariera, asa ca a continuat sa scrie istorie!", se arata in clipul de prezentare.

Leo Messi: "It's not about being the best. It's about being better every year" ????❤️

