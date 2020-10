Primul meci intre Messi si Ronaldo dupa doi ani si jumatate, in grupele Champions League! Cifrele duelului INCENDIAR dintre cei doi

Acest lucru inseamna ca Ronaldo si Messi vor fi din nou fata in fata intr-unul dintre cele mai importante dueluri din aceasta faza a Champions League.

Ultimul duel direct dintre cei doi fotbalisti a avut loc in mai 2018, intr-un 'El Clasico' incheiat cu scorul de 2-2, meci disputat inainte de transferul portughezului in Serie A.

Astfel, in acest sezon al Ligii Campionilor, Messi si Ronaldo se vor intalni pentru prima data dupa mai bine de doi ani si jumatate.

La nivelul celei mai importante competitii europene intercluburi, superstarul "Batranei Doamne" are 130 de goluri inscrise in 170 de partide, argentinianul de pe Camp Nou reusind 115 goluri in 143 de meciuri.

In toate duelurile directe dintre Ronaldo si Messi, portughezul s-a impus de 10 ori si a marcat 19 goluri, in timp ce Messi a castigat 16 partide, reusind 22 de goluri. Alte 9 meciuri s-au incheiat la egalitate.

