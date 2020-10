Dinamo, aproape de inca o LOVITURA pe piata transferurilor! Spaniolii au pus ochii pe un fost jucator de la Porto si Fenerbahce

Se anunta ore foarte agitate la Dinamo in aceasta ultima zi a perioadei de transferuri.

Conducerea 'cainilor' incearca sa transfere un fundas central care sa ii faca concurenta lui Ante Puljic.

S-au vehiculat foarte multe nume de fundasi centrali de care alb-rosii ar fi fost interesati, precum Pedro Alcala, Diego Gonzalez sau chiar Dragos Grigore, insa in acest moment favoritul conducerii clubului pare a fi un Abdoulaye Ba, fotbalist care evolueaza in prezent pentru Rayo Vallecano in Secunda Division si care a intrat in ultimul an de contract.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani si inalt de 1.97 m. si-a inceput cariera la FC Porto, echipa in tricoul careia a jucat in 23 de partide si a mai evoluat ulterior la echipe precum 1860 Munchen, Vitoria Guimaraes sau Fenerbahce bifand si 7 selectii in nationala Senegalului.

Cotat in prezent de site-ul de specialitate Transfermarkt la 950 de mii de euro, Ba a jucat 46 de meciuri in prima liga spaniola, reusind sa si inscrie un gol.