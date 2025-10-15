Austria renunță la înjumătățirea punctelor înainte de play-off și play-out

Prima ligă de fotbal din Austria a decis să renunțe la înjumătățirea punctelor înainte de play-off și play-out. Toate cele 12 cluburi au votat pentru eliminarea acestei reguli începând cu sezonul 2026/27.



"Decizia a fost luată în unanimitate de cluburile din Bundesliga. Asta înseamnă că fiecare punct obținut va conta în mod egal până la finalul sezonului", se arată pe site-ul oficial al primei ligi de fotbal din Austria, într-un comunicat postat miercuri.



Christian Ebenbauer, directorul executiv al Austrian Football Bundesliga, a explicat: "Formatul cu 12 echipe s-a dovedit a fi unul de succes încă de la introducerea sa, în 2018. Deși formatul campionatului a fost în general unul satisfăcător, în special din punct de vedere sportiv, înjumătățirea punctelor după sezonul regulat a fost un subiect de discuție recurent. Cluburile din Bundesliga au decis acum în unanimitate să suspende înjumătățirea punctelor începând cu sezonul viitor. Cu toate acestea, suntem convinși că formatul va rămâne atractiv și va oferi multe elemente interesante pe parcursul întregului sezon".

În sezonul precedent din Austria, Sturm Graz și Austria Viena au încheiat sezonul regulat cu 46 de puncte. Ambele au început ulterior play-off-ul cu 23 de puncte, iar Sturm Graz a devenit campioană cu 40 de puncte, două peste Salzburg.

Înjumătățirea punctelor, subiect de discuție etern și în Superliga din România

Sistemul cu play-off și play-out a fost introdus în România încă din sezonul 2015/2016. Au existat numeroase critici legate de înjumătățirea punctelor din partea cluburilor, însă formatul a rămas în picioare.



De cele mai multe ori, Dan Petrescu a fost principalul contestator al regulii care presupune ca punctele din sezonul regulat să fie înjumătățite la startul play-off-ului.



"Din cauza înjumătăţirii, care este în opinia mea cea mai mare prostie din istoria fotbalului, noi acum ne jucăm campionatul pe viaţă şi pe moarte", spunea Dan Petrescu, în urmă cu trei ani și jumătate, când se pregătea de un nou play-off cu CFR Cluj.

Clasamentul actual din prima ligă a Austriei

