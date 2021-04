Decizia luata de oficialii Borussiei in cazul lui Haaland! "Avem o strategie clara!" Unde ar vrea sa joace 'masinaria de goluri' din Bundesliga

Erling Haaland este unul dintre cei mai curtati fotbalisti din lume.

Jucatorul norvegian este dorit, printre altele, de Real Madrid, Manchester City, Barcelona si Chelsea.

Chiar daca agentul si tatal lui Haaland au fost vazuti in Barcelona si Madrid, unde au mers sa discute cu oficialii cluburilor pentru mutarea fotbalistului, sefii de la Dortmund sunt decisi sa faca tot posibilul pentru a-l pastra pe atacant.

Directorul sportiv al nemtilor, Michael Zorc, a declarat ca intentia Borussiei este de a nu-l transfera pe Haaland pana in 2022.

"Prefer sa raman la felul in care arata contractul si la felul in care au decurs, saptamana trecuta, discutiile directe cu reprezentantii lui Haaland. Avem o strategie clara sa intram alaturi de Erling in urmatorul sezon", a spus Zorc, potrivit BvB Buzz.

De altfel, pentru a se asigura ca le va fi greu cluburilor sa il transfere, nemtii i-au stabilit un pret urias lui Haaland, 140 de milioane de euro.

Potrivit directorului sportiv al celor de la Real Madrid, Jose Angel Sanchez, fotbalistul in varsta de 20 de ani s-a decis si este nerabdator sa se transfere la campioana en-titre a Spaniei, dorindu-si sa imbrace tricoul 'galacticilor'.