Au comis-o! Ce au putut scrie jurnalistii de la Corriere dello Sport pe PRIMA PAGINA

Jurnalistii de la Corriere dello Sport sunt in centrul atentiei pe retelele de socializare.

Rasismul este un fenomen care ia amploare in Italia, mai ales pe stadion, insa acum si in presa din "Cizma".

Pe prima pagina a ziarului "Corriere dello Sport" a aparut o imagine a fostilor jucatori de la Mancheste United, Romelu Lukaku (in prezent la Inter) si Chris Smalling (in prezent la AS Roma). Cei doi se vor reintalni in derby-ul dintre Inter si Roma de vineri seara, iar cei de la Corriere au ales sa puna pe prima pagina mesajul "Vinerea neagra".

Reactiile nu au intarziat sa apara, iar pe retelele de socializare deja sunt mesaje dure la adresa jurnalistilor care au ales sa publice acest titlu.

De altfel, si contul de twitter al Romei, recunoscut pentru popularitatea mesajelor pe care le pune, a reactionat: "Nimeni: .... Absolut nimeni ... Niciun singur suflet: .... Corriere Dello Sport pe prima pagina:"