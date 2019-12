Declaratia inacceptabila a lui Ruiz, dupa ce a fost devastat de Joshua in revansa! Florian Ceafalau, despre greseala facuta de mexican

Joshua l-a invins pe Ruiz la decizie.

Andy Ruiz a devenit un superstar la nivel mondial, dupa ce l-a invins pe 1 iunie pe Joshua si i-a luat centurile. Mexicanul a declarat dupa meci ca a iesit din saracie, incasand in jur de 5 milioane de dolari. In loc sa realizeze ce sansa uriasa i s-a oferit in viata, Ruiz a facut ce stie sa faca cel mai bine un mexican. S-a tinut de petreceri.

Sase luni au trecut intre primul si al doilea meci cu Joshua. Jumatate din acest timp a fost petrecut cu alcool si poate si alte substante de catre Ruiz. El a declarat-o chiar dupa meci. "Cele 3 luni de petreceri continue se pare ca si-au pus amprenta pe evolutia mea".

O declaratie inacceptabila pentru un boxer ce a stiut ce inseamna saracia. Cand ajungi in varful lumii si nu stii sa apreciezi, o iei la vale garantat. Asa s-a intampla si cu Ruiz, care a fost batut fara drept de apel de Joshua in revansa. A mai incasat 15 milioane, bani sa-i ajunga cateva vieti, insa Ruiz nu a fost corect cu viata, iar asta se poate intoarce impotriva sa.

Un om aflat in postura lui Ruiz ar fi trebuit sa "doarma" in sala in fiecare zi si sa munceasca zilnic pentru a mulge cat mai mult sansa ce i s-a oferit. Stia ca Joshua urma sa vina dupa el, toti greii au pus tinta pe centurile sale, dar el a preferat sa o tina in petreceri 3 luni de zile.

Sansa lui Ruiz s-a dus. Nu va mai primi un meci de titlu mondial fara sa castige unul sau chiar doua meciuri grele. Si avand in vedere ca in jurul centurilor asteapta Povetkin, Ortiz, Usyk, Fury si alte nume grele, sansele sa mai detina o centura sunt foarte mici.