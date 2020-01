BREAKING NEWS | Chicharito da lovitura carierei! Mexicanul semneaza un contract FABULOS la 31 de ani

Mexicanul minune care a imbracat tricoul unor echipe precum Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham sau Sevilla este pe cale sa semneze un nou contract. De aceasta data va fi o adevarata lovitura in ceea ce priveste salariul sau.

Potrivit celor de la si.com, Chicharito s-a nteles cu LA Galaxy si va avea cel mai mare salariu din MLS. Chicharito vine sa il inlocuiasca pe Ibrahimovic, care de asemenea a fost cel mai bine platit jucator din MLS, cu un salariu de 7.2 milioane de euro pe sezon.

In MLS il va intalni pe conationalul sau, Carlos Vela, care a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Chicharito:

"Este o masina de marcat goluri. Este intotdeauna focusat pe asta, dar face si o treaba foarte buna pentru echipa. Este foarte important pentru ei ca au reusit sa il ia, pentru ca este un jucator foarte bun si ar fi un transfer reusit pentru oricine l-ar aduce", a declarat Carlos Vela.

Chicharito a ajuns la 31 de ani si este evaluat la 9 milioane de euro, potrivit transfermakt. Ultima oara a evoluat pentru Sevilla, pentru care a reusit sa marcheze un singur gol in 9 meciuri.

