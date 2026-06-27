Atleti plătește 20 de milioane pentru Alex Grimaldo

Atletico Madrid s-a înțeles cu Bayer Leverkusen pentru transferul fundașului Alex Grimaldo. Jucătorul se va prezenta la noul club, după finalizarea Cupei Mondiale, în prezent fiind în lotul Spaniei deplasat la competiția din SUA, Mexic și Canada, de;i nu a fost folosit deloc de Luis De La Fuente în primele două meciuri.

Suma de transfer se ridică la 20 de milioane de euro plus bonusuri de performanță. Bayer Leverkusen a reușit astfel să evite o despărțire fără compensații, în condițiile în care jucătorul mai avea doar un an de contract cu clubul și, în absența unei reînnoiri, această vară a reprezentat ultima șansă a clubului german de a încasa bani pentru plecarea sa. "Aspirinele" îl aduseseră liber de contract de la Benfica, în iulie 2023.

Născut la Valencia, format la Barcelona, consacrat la Benfica și Leverkusen

Alejandro Grimaldo Garcia (30 de ani) este născut la Valencia și s-a format la juniorii cluburilor Atletico Valbonense, Valencia și FC Barcelona. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Barcelona B (2011-2015), Benfica Lisabona (2016-2023) și Bayer Leverkusen (2023-2026). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Spaniei (U16, U17, U19, U21), iar pentru "La Roja" a strâns 14 meciuri.

În palmaresul său se găsesc Primeira Liga (4), Taca de Portugal (1), Taca da Liga (1), Supertaca Cadido de Oliveira (3), Bundesliga (1), DFB-Pokal (1), DFL-Supercup (1), Euro U19 (2012), Euro 2024, o finală de Nations League (2024-2025), dar și includerea în Euro U19 Team of the Tournament (2012), Europa League Squad of the Season (2018-2019), Bundesliga Team of the Season (2023-2024), VDV Bundesliga Team of the Season (2023-2024, 2025-2026) și ESM Team of the Year (2023-2024). El poate juca ca fundaș stânga, mijlocaș stânga și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 20 de milioane de euro.

E primul transfer al verii pentru echipa lui Diego Simeone

În această perioadă de mercato, Atletico Madrid nu a făcut niciun transfer, dar i-a recuperat după împrumuturi pe Thomas Lemar (Girona), Horațiu Moldovan (Real Oviedo) și Carlos Martin (Rayo Vallecano). De asemenea, au plecat Antoine Griezmann (Orlando City) și Nico Gonzalez (Juventus / împrumut expirat).

Conform presei iberice, "Los Conchoneros" i-ar mai avea pe lista de transferuri pe Richard Rios (Benfica), Oumar Solet (Udinese), Kang-in Lee (PSG), Lucas Da Cunha (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Jorge Salinas (Racing Santander), Tijjani Reijnders (Manchester City), Gabriel Pec (LA Galaxy), Armando Gonzalez (Deportivo Guadalajara), Gabri Veiga (FC Porto), Cristian Romero (Tottenham), Joao Gomes (Wolverhampton), William Gomes (FC Porto), Nicolo Tresoldi (Club Brugge), Nick Woltemade (Newcastle United), Malang Sarr (Lens), Mohamed Salah (Liverpool, devine liber de contract), Ederson (Atalanta) și Igor Thiago (Brentford).

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