Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous Fotbal extern
SPORT.RO
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Octavian Popescu a fost cel mai bun de pe teren în Grecia.

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Octavian PopescuLevadiakosElias Charalambous
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Levadiakos s-a duelat cu Volos în etapa cu numărul 7 din campionatul Greciei. Duelul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Octavian Popescu și Alex Pantea au fost introduși pe teren încă din primul minut.

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Dacă Alex Pantea a fost înlocuit în minutul 56, Octavian Popescu a rezistat pe gazon pe toată durata partidei. A fost pentru prima oară de la împrumutul din România, de la FCSB, când atacantul a fost integralist.

Încrederea lui Elias Charalambous a fost răsplătită, iar Tavi, spre deosebire de colegii săi, s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Talentatul jucător a primit nota 7,5 din partea experților de la Flashscore, însă, din nefericire, echipa sa nu a reușit să se impună.

În urma acestui rezultat, Levadiakos a ajuns la două puncte obținute în primele 7 etape. Cum remiza a venit pe teren propriu, în fața ultimului loc, Elias Charalambous ar putea fi demis, rezultatele fiind mult sub așteptări.

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Octavian Popescu, mult sub forma de altădată

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul mare încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, tânărul atacant devenea marea revelație din lotul campioanei en-titre. Cu un bilanț de patru goluri și opt pase decisive în acea perioadă, fotbalistul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze instant la un transfer pe o sumă astronomică.

Forma excelentă a lui Tavi Popescu s-a menținut și în stagiunea următoare, cota sa de piață ridicându-se la 4 milioane de euro pe când fotbalistul avea doar 19 ani. Prestațiile solide i-au deschis rapid și porțile primei reprezentative a României, unde a strâns 7 selecții în intervalul martie 2022 – martie 2023. Din păcate, după această perioadă de vârf, randamentul tânărului atacant a cunoscut un regres.

În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a bifat 43 de prezențe pentru FCSB în toate competițiile, însă majoritatea aparițiilor sale au venit de pe banca de rezerve. Atitudinea jucătorului pare să se fi schimbat totuși de la numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică, atacantul marcând un gol superb contra lui FC Botoșani la baraj.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 234 de meciuri, 28 de goluri și 30 de pase decisive sunt cifrele atacantului la FCSB
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