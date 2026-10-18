LIVE VIDEO Leeds - Manchester United, de la 16:00 EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1

Leeds - Manchester United, de la 16:00 EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 Premier League
SPORT.RO
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Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Leeds UnitedManchester UnitedMichael CarrickPremier LeagueVOYO SPORT 1
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Leeds United - Manchester United

LIVE pe VOYO SPORT 1

Michael Carrick, OUT? Manchester United i-a găsit deja un înlocuitor cu ștaif

Manchester United traversează un început dificil de sezon, iar viitorul lui Michael Carrick pe banca echipei este tot mai incert. Potrivit presei internaționale, conducerea clubului englez a început discuțiile cu Antonio Conte, fostul antrenor al lui Napoli, pentru o posibilă schimbare de tehnician.

După primele șase etape din Premier League, Manchester United a avut cel mai slab start de campionat din ultimii 40 de ani, conform informațiilor publicate de presa engleză. Ultimul rezultat a fost egalul cu Tottenham, scor 1-1, deși londonezii au evoluat o bună parte din meci în inferioritate numerică.

Carrick a fost păstrat în funcție în vară, însă rezultatele din actuala stagiune au readus în discuție viitorul său pe Old Trafford. Antrenorul englez a recunoscut că echipa și-a propus mai mult, dar a transmis că este pregătit să gestioneze perioada dificilă.

„Ne-am dorit și ne-am așteptat la mult mai mult. Dar aceasta este situația. Îmi plac astfel de provocări. Uneori, când lucrurile nu merg conform planului, vezi cine este cu adevărat alături de tine. Vezi în cadrul grupului, printre jucători și la nivelul clubului, cine vrea să investească pe termen lung”, a declarat Carrick.

Potrivit publicației TuttoMercatoWeb, Manchester United a purtat deja discuții cu Antonio Conte, antrenorul italian care a pregătit în trecut echipe precum Juventus, Chelsea, Inter și Tottenham. În prezent, tehnicianul este liber de contract după despărțirea de Napoli din vara acestui an.

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