FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Alex Stoian, OUT pentru meciul cu FC Voluntari

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Deși se aflau în 10 după eliminarea lui Sylla, gălățenii puteau marca pe finalul duelului, însă Ștefan Târnovanu și Andre Duarte s-au opus.

Alex Stoian a început partida de la Galați din postura de rezervă, însă Laurențiu Reghecampf a fost inspirat, introducerea atacantului în minutul 57 ducând la victoria la limită.

Din nefericire, Stoian nu își va putea trece numele pe tabelă în etapa a 12-a din SuperLiga. În conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că atacantul a avut Covid, iar preț de o săptămână nu s-a putut antrena. În consecință, Stoian nu va fi în lot pentru duelul cu nou-promovata.

„Din păcate, Stoian este accidentat. Stoian a avut o săptămână... a fost bolnav, a avut Covid, nu s-a antrenat. Abia ieri a început să alerge uşor, uşor. Din păcate, în meciul de mâine seară nu putem juca cu el”, a declarat Laurenţiu Reghecampf.